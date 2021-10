Remo x Coritiba – Coxa pode se aproximar do acesso e do título! – Futebol Interior

Belém, PA, 03 (AFI) – Beneficiado pela derrota do Botafogo para o Avaí no último sábado, o Coritiba tem a chance de aumentar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B nesta segunda-feira, quando enfrenta o Remo, às 20 horas, no Baenão, em Belém-PA, no encerramento da 28ª rodada.

Invicto há seis partidas, o Coritiba tem 53 pontos e tem a chance de abrir sete de vantagem para o Avaí, que assumiu a vice-liderança com a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo. Na décima colocação, com 37, o Remo busca a vitória para manter vivo o sonho do acesso.

SEM ATACANTE

O técnico Felipe Conceição tem um desfalque importante para a partida contra o líder. Expulso no empate do Remo com o Sampaio Corrêa, por 1 a 1, em São Luis-MA, na última rodada, o atacante Victor Andrade cumpre suspensão automática. Lucas Tocantins deve ser o substituto.

“Independente contra quem jogarmos nesta Série B, temos que buscar a vitória. Sabemos todos aqui o peso da camisa do Remo, um clube gigante. Torcedor pode esperar muita entrega e a busca do gol pra conseguir vitórias”, disse o lateral-direito Thiago Ennes.

BAIXAS NO COXA

O técnico Gustavo Morínigo vai precisar quebrar a cabeça para escalar o Coritiba. Titulares absolutos, o zagueiro Henrique e o meia Robinho receberam o terceiro cartão amarelo no empate com o Confiança, por 1 a 1, na última terça-feira, e cumprem suspensão automática.

Além deles, o treinador argentino perdeu uma opção importante no banco de reservas. O atacante Waguininho, que seria a principal alternativa para substituir Robinho, foi vetado pelo departamento médico com uma lesão na coxa.