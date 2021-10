Remo x Ponte Preta – Cuidado, Macaca…O Z4 é logo alí! – Futebol Interior

Belém, PA, 23 (AFI) – Pressionada, a Ponte Preta precisa vencer o Remo neste domingo, às 16 horas, no estádio Baenão, em Belém (PA), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Do contrário, o time paulista poderá entrar na zona de rebaixamento já na próxima semana.

A Ponte Preta vem de uma frustrante derrota para o Náutico, por 3 a 2, em Campinas (SP). Frustrante, pois o time chegou a estar duas vezes na frente do placar, mas cedeu empate e posteriormente a virada. O resultado deixou o time na 16ª colocação, com 34 pontos. Dois pontos a mais que o Londrina, primeiro time na zona de rebaixamento.

Já o Remo teve uma semana atípica, pois entrou em campo pela Copa Verde e goleou o Galvez, do Acre, por 9 a 0. O confronto deu ânimo para o time, que agora busca a reabilitação na Série B, já que na última rodada perdeu para o Brusque, por 3 a 1, em Brusque (SC). Os paraenses estacionaram nos 38 pontos.

REMO PODE TER MUDANÇAS

Sem vencer há quatro jogos, o Remo pode ter novidades na escalação. Principalmente após a boa apresentação de alguns reservas na Copa Verde. Quem deve ganhar oportunidades na formação principal é o volante Neto Moura e o centroavante Neto Pessoa, este último que marcou três gols.

Animado com os gols e pelo futebol apresentado pelo time, o atacante Neto Pessoa enalteceu a presença da torcida nesta reta final da Série B.

“A maior grandeza do Remo é a torcida, isso é fato. Independente do momento, creio que o torcedor vai sempre apoiar. O Remo lotava estádio na Série D, o que dirá em fase decisiva de Série B. Contamos com o apoio da torcida para ser esse 12° jogador”, disse o jogador em coletiva.

PONTE DEVE MUDAR PARA VENCER

Sem vencer há quatro jogos, o técnico Gilson Kleina cogita mudanças na formação titular da Ponte Preta. Ele não tem jogadores suspensos ou lesionados, mas sabe que precisa mudar algo para voltar a vencer no campeonato.

São três dúvidas. A primeira na lateral-direita, já que Kevin não vem agradando e deve dar lugar a Felipe Albuquerque, que inclusive tem característica mais defensiva para um confronto fora de casa. No meio-campo, André Luiz tem falhado mais do que o normal e pode ir para o banco de reservas para a entrada de algum meia de criação, caso de Matheus Anjos, Camilo ou Thalles.

Por fim, no ataque, Richard, que não marca gols, pode ser substituído por Iago, embora a tendência seja a sua manutenção ao lado de Moisés e Rodrigão.