Reservas mostram qualidade em vitória na Copa SC e podem ajudar Criciúma na briga pelo acesso na Série C – Futebol Interior

Criciúma, SC, 14 (AFI) – Apesar de estar na liderança do Grupo C da segunda fase e lutando pelo tão sonhado acesso no Campeonato Brasileiro da Série C, o Criciúma está disputando de forma simultânea a Copa Santa Catarina, com um time considerado reservas e com jovens vindos da base, que estão dando conta do recado.

Prova disso, é que na noite desta quarta-feira (13), o time carvoeiro visitou e venceu o Figueirense, em pleno Estádio Orlando Scarpelli, pelo placar de 3 a 1. Ao final da partida, o auxiliar técnico Lalo, que esteve à frente do time alternativo, falou que esses jogadores estão tentando aproveitar as oportunidades que estão tendo da melhor forma possível, para quem sabe também ter chances na equipe principal.

“Cada oportunidade tem que ser aproveitada da melhor maneira, isso serve para todos, tanto o Roberto que conseguiu fazer defesas difíceis em campo, que nos ajudaram com a vitória, quando o atleta mais novo que tem 18 anos, cada um puder se agarrar na melhor maneira nas oportunidades”, disse o auxiliar em entrevista coletiva. O técnico Claudio Tencati ficou em Criciúma com o grupo principal.

Apesar da boa atuação dos reservas, Tencati não deve fazer grandes mudanças na formação do Criciúma para enfrentar o Botafogo-PB, no próximo sábado (16), às 19h, no Estádio Heriberto Hulse, pela terceira rodada da segunda fase da Série C. A ideia do comandante é manter o mesmo time que venceu o Ituano, já que não tem novos desfalques por suspensão ou lesão.

Atualmente, o Criciúma lidera o Grupo C com quatro pontos ganhos. O Ituano, segundo colocado tem três, o Paysandu dois e o Botafogo-PB é lanterna, com apenas um.