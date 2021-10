Resort em Imbassaí atrai baianos e turistas que buscam luxo e sossego

Imbassaí é uma das mais belas praias do Litoral Norte da Bahia. De fácil acesso para quem viaja saindo capital baiana, o lugar encanta pelas belezas naturais, principalmente pelas águas do seu rio. É justamente em Imbassaí, que fica pertinho de Praia do Forte, que se localiza um dos mais luxuosos resorts do Brasil, o Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa.

Excelente para relaxar com a família, o Resort reabriu as portas ainda no segundo semestre de 2020, com respeito a todos os protocolos contra a covid-19. Para a alta temporada 2021/2022, a expectativa é de alta ocupação, recebendo a visita de baianos e turistas de todas as partes do país, ainda com a expectativa do retorno dos visitantes estrangeiros, como é o caso dos argentinos, povo que já respondeu por quase metade da ocupação.

O resort conta com infraestrutura de dar inveja a muitos hotéis mundo afora. Alguns diferenciais são oferecidos aos visitantes, como o serviço de babá ser incluso, permitindo que os pais deixem seus filhos em ambientes propícios para a criançada e com todo cuidado de profissionais experientes e bem treinados. Tem espaço para crianças de 0 a 3 anos, chamado de Baby Club, mas também para os pequenos de 4 a 12 anos, que ficam no Mini Club. Por fim, o espaço Baby Copa ajuda os pais na hora da alimentação.

Outra coisa que chama atenção é o fato do Grand Palladium Imbassaí ter uma piscina exclusiva para adultos. Embora grande parte do seu público seja de famílias com crianças, a piscina batizada de “Segredo” é um lugar reservado apenas para maiores de 18 anos, onde os adultos podem relaxar, tomar um drink e pegar um bronzeado sem a presença dos menores.

Piscina privativa atrai muitos visitantes (Foto: Acervo/ Erick Issa)

Não é só da piscina “Segredo” que vive o resort. São cinco piscinas no total. Há ainda um parque aquático para as crianças, bem como a piscina principal, servida por bares, espreguiçadeiras, ponte sob a água, dentre outras possibilidades a serem exploradas. É nessa piscina que são realizadas as recreações para jovens e adultos, como Hidro, Pull Bike e aula de dança. Aos sábados, é a vez dos shows da Disney, especial para a criançada, que também acontece na piscina. Se o seu negócio é relaxar o corpo, tem a piscina do spa e a academia. Enquanto a segunda funciona com esquema de marcação, o spa oferece massagens e área molhada. Alguns desses serviços podem ser cobrados à parte. É importante consultar no momento do check in o que está incluso na sua reserva para não deixar de desfrutar das possibilidades oferecidas.

Para os amantes de esporte, o resort conta com uma quadra de tênis e espaço para prática do vôlei de praia. Há ainda a realização de ping pong na própria piscina. Já os que gostam de relaxar, devem ficar atentos na programação das aulas de Yoga que são realizadas no gramado. Alimentação

Comida e bebida não faltam por aqui, afinal, o resort funciona no sistema All Inclusive, que, como próprio nome já diz, inclui absolutamente tudo, sejam refeições ou bebidas. Tudo isso já começa pelo frigobar dos quartos, que é abastecido diariamente com bebidas alcoólicas, sucos, águas e até mesmo achocolatados para as crianças.

Alguns restaurantes do espaço necessitam de pré-agendamento (Foto: Acervo/ Erick Issa)

Os restaurantes do Grand Palladium também chamam atenção do visitante, afinal de contas são 4 opções, sendo o carro chefe o Restaurante Agdá, onde é servido diariamente o café da manhã, além de almoço e jantar com cardápio variado. Os outros três restaurantes são temáticos e funcionam com sistema de pré-agendamento. Tudo vai depender da quantidade de noites que você vai passar no local.

O Bahia & Brasa Rodízio se dedica a uma das principais paixões do brasileiro, o churrasco. Já o Portofino traz o melhor da culinária mediterrânea, com risotos, massas e peixes. Para os amantes da comida oriental, o resort oferece o Sumptuori, com um cardápio recheado de delícias. Se você acha que acabou por aí, está muito enganado. Há ainda o Restaurante Oxum, que fica ao ar livre e não requer reserva antecipada.

É no caminho para a praia, próximo aos coqueiros, que o visitante também pode almoçar no Restaurante Poseidón. Ali pertinho, já na areia, camas e cadeiras fazem o visitante ficar de frente para o mar em uma praia praticamente privativa. Aqui, o Bar Dunas está disponível para pedir aqueles bons drinks. E tem mais! Ou você acha que a principal iguaria da comida baiana ficaria de fora? Claro que não! O acarajé também é servido no resort. Basta se informar e procurar a localização certa para pedir o seu. Os pacotes incluem desde o básico, com apenas o casal, até festas maiores com convidados (Foto: Acervo/ Erick Issa)

Eventos

Já que falamos de praia, podemos falar também sobre romance. É que o Grande Palladium tem se destacado na realização de casamentos. Apenas no mês de setembro foram realizadas 18 cerimônias. O resort está aberto aos casais que desejam firmar compromisso, celebrar o amor e até mesmo renovar os votos. Os pacotes incluem desde o básico, com apenas o casal, até festas maiores com convidados que também se hospedam no Grand Palladium.

À noite, a programação é no teatro. O Espaço recebe shows e apresentações diárias. Durante nossa visita, além de um show de rock para adultos, um musical encantou as crianças, com personagens de filmes famosos, como Aladdin, Elsa, dentre outros. Há também uma boate, mas essa ainda não reabriu desde o início da pandemia.

Protocolos contra a covid-19

A preocupação com os protocolos de combate ao coronavírus também merece atenção. O Grand Palladium conta com equipes de desinfecção, utilizando produtos diferentes para limpar quartos e áreas comuns, o que garante que cada ambiente seja higienizado da forma adequada para o hóspede. Além disso, há um intervalo mínimo de 4h entre a desocupação de um quarto e a entrada de um novo hóspede.

A ocupação do quarto vai depender da sua necessidade (Foto: Acervo/ Erick Issa)

Com 654 quartos, o Grand Palladium tem uma Ala Premium e as demais alas. A ocupação do quarto vai depender da sua necessidade. Alguns abrigam até dois adultos e duas crianças. Tem também a possibilidade de pegar um quarto família, que aceita quatro adultos e duas crianças ou ainda uma ocupação para três adultos e uma criança. Você vai encontrar camas, sofá, varanda e uma banheira de hidromassagem com ducha, além dos equipamentos como frigobar, secador, TV, central de ar condicionado, dentre outros.