Respirando futebol após show da Seleção, torcida do Manaus compra mais de 7 mil ingressos em 24h para reencontro na Série C – Futebol Interior

Manaus, AM, 15 (AFI) – A cidade de Manaus está respirando futebol nos últimos dias. Depois da Seleção Brasileira dar um ‘verdadeiro show’ e vencer o Uruguai, por 4 a 1, na Arena da Amazônia, na noite desta quinta-feira (14) pelas Eliminatórias, o estádio tem tudo para receber mais uma vez um bom público no final de semana.

Isso porque, a direção do Manaus FC divulgou uma parcial de venda de ingressos para o duelo que irá marcar o reencontro da equipe com a torcida, após muito tempo longe. Neste domingo (17), às 18h, o Gavião recebe o Ypiranga, pela terceira rodada da segunda fase da Série C e já foram vendidos 7 mil ingressos, em apenas um dia de comercialização.

“Obrigado a cada torcedor dedicou tempo e energia para ser um dos 7.000 que jogará com o Gavião!”, postou o clube nas redes sociais.

Ao todo, foram colocados 14 mil ingressos para o duelo ao preço de ‘meia promocional’ de R$ 50, que estão sendo comercializados em cinco pontos de vendas espalhados pela cidade. Atualmente, o Manaus lidera o Grupo D e quer ficar cada vez mais próximo do acesso.

PROTOCOLOS PARA ENTRADA

– Comprovar na entrada do estádio o ciclo vacinal completo (duas doses ou dose única), através de carteirinha de vacinação ou comprovante de conectsus

– uso de máscara de acordo com as especificações da Anvisa

– seguir orientações de uso de álcool 70% para higienização e distanciamento social

– atender quaisquer orientações dadas por supervisores e outros representantes mediante a riscos a sua integridade e de terceiros