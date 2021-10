respirar contra a degola – Futebol Interior

Brusque, SC, 23 (AFI) – Brusque e Vila Nova se enfrentam neste domingo, às 20h30, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), na abertura da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em campo, a missão será uma só: vencer r respirar contra o perigo do rebaixamento.

O Brusque vem de derrota para o Botafogo, por 3 a 0, no Rio de Janeiro (RJ), num resultado que manteve o time com 35 pontos ganhos. Três a mais que o Londrina, primeiro time no Z4. Já o Vila Nova empatou sem gols com o CRB, em Goiânia (GO) e alcançou os 39 pontos.

Os dois times figuram na parte de baixo da classificação e precisam da vitória para respirar contra a pressão do descenso. Uma derrota, combinado com vitória dos times que estão atrás, pode tornar a situação delicada nas rodadas finais da competição.

BRUSQUE VAI MUDAR NO MEIO

O clima no Brusque não foi de ‘terra arrasada’ após a difícil derrota para o Botafogo. O técnico Waguinho Dias procurou tranquilizar e animar o elenco para a reabilitação em casa.

Para esta partida, o time catarinense não contará com Rodolfo Potiguar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, Zé Mateus retorna ao time após ficar de fora da última rodada e ficará em seu lugar. No restante o time deverá ser o mesmo.

VILA NOVA COM DESFALQUES IMPORTANTES

O técnico Higo Magalhães tem duas baixas para definir o time titular do Vila Nova que jogará em Santa Catarina. Isso porque o meia Arthur Rezende e o atacante Alesson receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão automática.

Tiago Real e Pedro Bambu disputam a vaga no meio-campo, enquanto Diego Tavares deverá iniciar a partida no comando de ataque.