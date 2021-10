Responsável por arma de Alec Baldwin era iniciante na profissão

Ainda há muitas perguntas em torno do acidente no set, incluindo se foi um tiro ao vivo com a arma que Baldwin disparou. A Indiewire obteve um e-mail enviado pelo sindicato dos armeiros que afirmava que a arma que Alec Baldwin disparou tinha um “tiro único ao vivo” que atingiu 2 membros da equipe.

Uma fonte do “TMZ”, que estava trabalhando no filme, disse que no fim de semana passado houve vários problemas com os tiros sendo filmados quando não deveriam. Não está claro quem era o armeiro-chefe naquela época.