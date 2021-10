Restaurant Week Salvador: confira os restaurantes que participam da edição 2021

Na experiência, os menus oferecidos ao público contam com entrada, parto principal e sobremesa. Nesta edição, o Restaurant Week traz três opções de menus: o Week Convencional, que sai ao custo fixo de R$ 46,90 no almoço e R$ 58,90 no jantar; o Week Plus, que custa R$ 56,90 no almoço e R$ 69,90 no jantar; e o menu Week Premium, que sai por R$ 68,00 no almoço e R$ 89,00 no jantar. Cada pessoa ainda pode doar R$ 1,00 (opcional) para o Instituto dos Cegos da Bahia.

Restaurant Week Salvador conta com mais de 40 estabelecimentos | Foto: divulgação

Participam desta edição restaurantes como Al Mare, Barbacoa, Barravento, Bella Napoli, Salvador Dali, Paris 6 e La Pulperia. Para fazer as reservas e conferir as informações dos estabelecimentos, basta entrar no site www.restaurantweek.com.br.

Confira a lista completa de restaurantes:

33 Steakhouse, Al Mare, Barbacoa, Barravento, Bella Napoli, Benedita Restaurante, Bottino Ristorante Italiano, Cafeteria Botânica, Cedro Restaurante, CienFuegos Mexicano, Esquina Paulista, Ferreiro Café, Gattai, La Pasta Giallia (Centro), La Pasta Gilalia (Pituba), La Pulperia Parrilha Argentina (Brotas), La Pulperia Parrilha Argentina (Paseo), Le Vin Empório, Lucius Restaurante, Marcelleria Quitéria, Maison Clara Grasso, Mariposa (Salvador Shopping), Martim Pescador, Mistura (Itapoan), Omi, Paraíso Tropical, Paris 6 , Pasárgada, Portogaia Restaurante, Red Restaurante (Iara Beach), Restaurante Pereira (Barra), Restaurante Cremonini, Ristorante Alfredo’Ro, Riz, Salvador Dali, Salsero, Santiago Culinária Ibérica, Soho (Paseo), Torre de Pizza, Veleiro, Vila Criativa, Yan Ping (Pituba), Yoko Sushi, Zafferano.