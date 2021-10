Restaurante inspirado na Itália investe no mercado baiano

Salvador ganha mais uma grande opção de restaurante 100% delivery. O Abbraccio, do grupo Bloomin’ Brands, que chegou ao Brasil em 2015, é inspirado no lifestyle italiano e tem como missão experiências inesquecíveis através dos seus pratos. Com a filosofia “Todos os abraços acontecem aqui”, o Abbraccio atua com o intuito de atender a uma nova geração de consumidores.

Essa geração mais jovem e dinâmica, que busca qualidade e sabor, encontra no segmento de casual dining do restaurante diversas opções de massas, como o tradicional Carbonara di Roma, que é um delicioso espaguete ao molho cremoso de parmesão, ovo e pancetta; carnes como o Filetto marsala, que é um filé-mignon grelhado com prosciutto e cogumelos, com molho à base de vinho marsala e acompanhamentos.

A Bloomin’ Brands, detentora da marca e de outros grandes sucessos como a rede de restaurantes Outback Steakhouse e Aussie Grill, vem investindo no mercado baiano e projeta sucesso em mais essa operação que funciona 100% delivery. Salvador e Recife são as únicas capitais do Nordeste que podem saborear as delícias do menu do Abbraccio.