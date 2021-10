Resumo de ‘Império’: veja os capítulos da semana de 11 a 16 de outubro

A próxima semana de “Império”, na tela da TV Globo, promete fortes emoções e grandes reviravoltas na trama. Confira o resumo dos dias 11 a 16 de outubro:

11 de outubro – Segunda-feira

José Alfredo diz a Cristina que acredita que Silviano seja Fabrício Melgaço. José Pedro acredita ter conseguido o apoio de Maria Clara para interceder por ele e Merival junto a José Alfredo. Maria Marta estranha a ausência de Silviano. Maria Clara revela para José Pedro que Maria Marta confirmou que foi casada com o mordomo. Maria Clara alerta o pai sobre a união entre Merival e José Pedro. Téo confessa seu amor por Cláudio para Érika. José Alfredo afirma a Maria Marta que Silviano pode ser seu inimigo. Xênia arma contra Juliane. Elivaldo discute com Tuane. Zezé ouve quando Du e João Lucas comentam sobre Silviano. Téo visita Cláudio. Xana decide convidar Antônio para morar com ele e Naná. Cora demonstra descontrole para Cristina ao falar de José Alfredo. José Alfredo expulsa Silviano da mansão.

12 de outubro – Terça-feira Silviano confronta e ofende José Alfredo. Maria Marta defende Silviano, e Maria Clara questiona a mãe. Xênia troca os sapatos de Juliane. Através da câmera instalada na sala de José Alfredo, Maurílio ouve quando o Comendador afirma que o denunciará à polícia. Elivaldo e Tuane se reconciliam. Maurílio se prepara para atirar contra José Alfredo. Silviano deixa a mansão. Maurílio liga para Marcão. Amanda presenteia Juliane com sandálias novas e Antoninho permite que a sambista as use no desfile. Xênia se irrita com o fracasso de seu plano. Cora ouve a conversa entre Maurílio e Marcão e tenta alertar José Alfredo que ele corre risco de morte, mas o Comendador não lhe dá atenção. Manoel e Kelly se aproximam. Enrico e Beatriz comunicam a Cláudio que ele terá alta do hospital. Elivaldo, Tuane e Cristina estranham a ausência de Cora.

13 de outubro – Quarta-feira Todos esperam Xana se arrumar para ir para o sambódromo. Xênia manda Pietro seguir a van de Juliane. Silviano chora em sua casa. Daniele tenta intimidar José Pedro e depois encontra a fantasia de Maurílio. Magnólia e Severo se surpreendem com o camarote no sambódromo. Cláudio volta para casa com a família. Carmem ouve Helena falar com Salvador sobre uma exposição. Começa o desfile da Unidos de Santa Teresa. Cristina e Elivaldo tentam acalmar Cora. José Alfredo demonstra preocupação com Cora. Maurílio se irrita por causa do desfecho de seu plano. Cora tenta conversar com Cristina e Elivaldo. Começa a apuração das notas das escolas de samba e os envolvidos ficam ansiosos.

14 de outubro – Quinta-feira Ismael e Lorraine conversam sobre Silviano. José Alfredo desconfia que a pessoa que tentou matá-lo seja o Fabrício Melgaço. Danielle questiona Maurílio sobre o que ele fez no carnaval e ele se irrita. Enrico ajuda Cláudio. Noely se insinua para Robertão. Lorraine liga para Érika. José Alfredo pede um favor para Maria Marta. Carmen liga para Jonas. Maria Marta conversa com Maria Clara e João Lucas sobre José Pedro. Vicente vai ao hospital para saber notícias sobre Cora. Lorraine vai à casa de Silviano. Cora balbucia algumas palavras no hospital.

15 de outubro – Sexta-feira Vicente consola Cristina. Antoninho e seus amigos comemoram o resultado da apuração. Silviano assume para Lorraine o seu amor por Maria Marta. José Alfredo desconfia de Silviano. Danielle questiona Maurílio sobre o atentado ao Comendador. Enrico vai à casa de Leonardo e pede desculpas a ele. Cláudio se emociona ao falar de Enrico para Beatriz. Maria Clara faz uma surpresa para Vicente, que não gosta. José Alfredo consola Elivaldo ao visitar Cora no hospital. Felipe segue Enrico. Maria Marta liga para José Pedro e ele finge não se sentir bem. Helena leva Salvador para visitar a galeria de arte onde fará sua exposição. Ismael chama atenção de Lorraine por ela ter ido à casa de Silviano. Salvador pede Helena em casamento. José Alfredo chama Maria Ísis para dormir em sua casa. José Alfredo exige um teste de DNA dos seus filhos com Maria Marta.