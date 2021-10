Resumo de ‘Nos Tempos do Imperador’: veja os capítulos da semana de 11 a 16 de outubro

Quais serão os destinos de Pilar, Samuel e Zayla nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”? Grandes movimentações farão parte da trama nesta semana, confira o resumo:

11 de outubro – Segunda-feira



Tonico se revolta ao ver Pedro ovacionado pelo povo. Cândida desconfia do comportamento de Samuel e Zayla. Pedro decide expulsar Christie do Brasil e romper as relações do país com a Inglaterra. Zayla ameaça Guebo. Luísa aconselha Samuel a não desistir do amor de sua vida. Dolores procura Pilar como médica e afirma que jamais a perdoará como irmã. Isabel e Leopoldina discutem com Teresa sobre Augusto e Gastão. Vitória vibra ao encontrar as múmias no terreno de Lota. Leopoldina garante a Luísa que não se casará. Tonico arma para aproximar Nino de Celestina. Leopoldina confessa que sempre soube da ligação entre Luísa e Pedro.