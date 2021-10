Resumo de ‘Pega Pega’: veja os capítulos da semana de 11 a 16 de outubro

A novela das 19h “Pega Pega” entra em sua reta final nas próximas semanas e promete grandes revelações para os próximos capítulos da trama. Confira o resumo da semana dos dia 11 a 16 de outubro:

11 de outubro – Segunda-feira Júlio aconselha Arlete a revelar tudo o que sabe para Antônia, a fim de livrar Eric. Sandra Helena devolve a Pedrinho o dinheiro que faltava para complementar o valor roubado por ela. Arlete explica à polícia como trocou o laudo do acidente de Mirella para salvar a vida de Júlio. Athaíde fica desconfiado ao encontrar Lourenço em um restaurante conversando com seus antigos colegas de trabalho. Antônia garante a Arlete que protegerá sua família se a taxista revelar o nome do mandante da troca de laudos. Dom flagra Tânia com Sabine e pergunta à namorada se ela o está vigiando. Arlete declara que foi Athaíde quem adulterou o laudo do acidente de Mirella.

12 de outubro – Terça-feira Dom confronta Sabine e diz que ela e Tânia estão tramando para separá-lo da família biológica. Dom termina o relacionamento com Tânia. Cristóvão se emociona quando Madalena o chama para voltar a morar com ela. Lourenço revela ser da Polícia Federal e dá voz de prisão a Athaíde, mas se depara com o marido de Lígia já apreendido por Antônia e Domênico. Antônia mostra a Athaíde a gravação feita por Arlete, que comprova que ele foi o mandante da troca do laudo do acidente de Mirella. Eric acusa Athaíde de ter colocado os documentos em sua pasta, e pergunta ao ex-desembargador se ele provocou o acidente de Mirella.

13 de outubro – Quarta-feira Arlete conta a Pedrinho que denunciou Athaíde. Malagueta nega para Antônia qualquer envolvimento com os documentos do acidente de Mirella. Athaíde demonstra que está assumindo a culpa por outra pessoa. Eric conta a Luiza que Lourenço vai ajudá-lo na investigação sobre o passado de Athaíde. Lígia sai do hospital e se recusa a visitar Athaíde. Lourenço conta a Eric que não foi Athaíde quem cortou os freios do carro de Mirella e revela que o empresário e a filha correm risco de morte.

14 de outubro – Quinta-feira Eric comenta com Lourenço que desconfia de que Athaíde possa estar protegendo alguém. Dias se passam, e Athaíde sai da cadeia. Júlio e Antônia se beijam, e a policial confessa ao rapaz que não consegue esquecê-lo. Luiza conta a Eric que Malagueta convidou Maria Pia para ir até sua casa. Lígia demonstra a Athaíde que tem medo de que algo de ruim lhe aconteça. Antônia confessa a Domênico que beijou Júlio, e os dois decidem dar um tempo na relação. Eric e Luiza vigiam a casa de Malagueta e flagram Maria Pia chegando ao prédio do ex-concierge. Athaíde arma com Timóteo de culpar Eric pelos crimes cometidos por eles. Antônia e Domênico se acertam e decidem morar juntos. Expedito diz ao delegado que recebeu uma denúncia sobre o encontro de Timóteo com o mandante da morte do perito. Antônia encontra as identidades do perito e de sua mulher no envelope em posse de Eric.

15 de outubro – Sexta-feira Júlio fica surpreso quando Nelito fala que Antônia irá morar com Domênico. Sergio avisa a Eric que o caso da Mirella será reaberto. Eric revela a Luiza sua ideia para investigar Maria Pia. Expedito questiona Malagueta sobre Timóteo. Malagueta diz à polícia que não conhece Timóteo. Júlio revela a Sandra Helena e Agnaldo que tem uma gravação comprometedora de Malagueta. Evandro visita Mônica no orfanato e estranha a frieza da mulher. Malagueta descobre que Mônica tem um filho.