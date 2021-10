Reta final: Aline Becker exibe barrigão de 9 meses à espera de Kalu

Com um barrigão de 9 meses de gestação, Aline Becker apareceu dançando nas redes sociais neste sábado (9). Ela espera Kalu, seu primeiro filho com o ator Rafael Zulu.

A personal trainer apareceu dançando ao som de ‘Senta Danada’, música de Zé Felipe com Os Barões da Pisadinha. Apesar do barrigão, ela não demonstrou nenhuma dificuldade nos movimentos e costuma compartilhar vídeos fazendo exercícios físicos.

Recentemente, Aline e Rafael mostraram o quarto de Kalu aos seguidores. Diferente dos quartos mais tradicionais, o casal decidiu pintar o cômodo com as cores do arco-íris. Cores de uma aquarela, foi assim que decidimos iniciar o quartinho do Kalu. Eu e o Rafael Zulu gostamos de coisas simples, então fica muito fácil decidirmos e escolhermos algo juntos! Eu diria que sincronicidade”, falou.