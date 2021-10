Retiros espirituais se destacam no mercado do turismo; saiba mais

O mercado do bem-estar conquistou posição de destaque na última década. A percepção sobre o cuidado com o corpo e mente, além da inclusão cotidiana de práticas saudáveis, se transformou uma grande busca das pessoas interessadas em qualidade de vida. Mas, como acessar conhecimentos tão profundos em um ambiente repleto de interferências?

De acordo com o Global Wellness Institute (Instituto Global do Bem-Estar), até 2022, esse nicho de mercado chegará a movimentar US$ 919 bilhões ao ano – o que corresponde a 18% de todo o turismo global. Destinos com pouca ou nenhuma tecnologia – como internet, TV ou celulares – são os mais buscados porque permitem ao viajante restaurar ligações com sua espiritualidade e a natureza.