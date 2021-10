Réveillon Viva Vida 2022: festa vai reunir Peixe, Batifun e Faustão

“Para celebrar a chegada de 2022, nada melhor do que uma contagem regressiva com muita alegria ao lado de nossos familiares e amigos. Será um dos melhores eventos de final de ano em Salvador, com conforto, segurança e comodidade para pais e filhos. E de brinde, ainda vamos aproveitar toda a beleza da Baía de Todos os Santos”, comenta Guiga Sampaio, sócio da Diva Entretenimento, umas das realizadoras do evento.

O Réveillon Viva Vida 2022 será mais uma atração que os baianos e turistas podem escolher, quando se fala em shows da virada. O evento acontecerá no Clube Espanhol, em Ondina, e conta com a presença dos artistas Alexandre Peixe, Batifun e Faustão, atrações da virada.

O Réveillon contará com uma estrutura completa, segurança especializada, posto médico, praça de alimentação com opções diversas, decoração especial, espaço Kids, estacionamento próprio e muita diversão! Além, claro, de seguir todas as regras determinadas pelos protocolos oficiais. A venda de ingressos será aberta no dia 14 de outubro, na loja da Diva, no L1 do Salvador Shopping.