Revelação Skol Pagodão anuncia os dois finalistas e abre votação; confira

Nêssa (@musicnessa), 29 anos, moradora do bairro Pau da Lima

Yvees (@yveesoficial), 25 anos, de Stella Maris

O projeto da cerveja Skol, lançado dia 16 de setembro, recebeu mais de 500 inscrições. Após seleção, oito artistas foram selecionados para participar das audições ao vivo. Todas as apresentações foram assistidas pelos artistas que compõem o júri técnico.

Para conhecer mais sobre os finalistas, vai ao ar a partir desta sexta (15) o primeiro episódio da websérie Revelação Skol Pagodão, no canal oficial da Skol, no Youtube. O vencedor ou vencedora será divulgado no dia 27/10 em um show na rádio Salvador FM, durante o programa Pipoco, com a presença dos artistas que fazem parte do júri.