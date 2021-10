Rico Melquiades ‘toca o terror’ como Fazendeiro e web vibra: ‘Entretenimento logo cedo’

Rico Melquiades escapou da roça e se tornou o Fazendeiro da semana na última quarta-feira (6). Mal começou sua administração em “A Fazenda” e o peão já se tornou um dos nomes mais comentados na web por “tocar o terror” nos colegas de confinamento.

O influenciador acordou a casa cedo para o momento da divisão da tarefas e já avisou que iria colocar os famosos para trabalhar essa semana. Solange foi um das primeiras na divisão e teve que ouvir o posicionamento de Rico.

“Solange só come e dorme aqui e disse que vai meter a mão na minha cara, então se ela tem força para meter a mão na minha cara, ela vai ter que ter força para cuidar do cavalo”, disse em tom de deboche.

Victor Pecoraro também caiu na língua afiada do peão e pegou uma tarefa considerada pesada pela casa. “O Victor reclamou a semana toda que estava com uma dor na coluna para fazer as tarefas de casas, mas quando é para fazer atividade para ganhar dinheiro e prêmio essa dor sumia”, falou o Fazendeiro.

Rapidamente a web repercutiu e comemorou os posicionamentos de Rico como Fazendeiro da semana. “Rico em menos de 1 dia de fazendeiro já serviu muito mais que o Gui Araújo em 2 semanas”, escreveu um internauta. “Rico servindo entretenimento logo cedo, amo”, pontuou outro.

