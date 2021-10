Risco de ser pego no doping fez colombiano desfalcar o Bahia – Futebol Interior

Salvador, BA, 13 (AFI) – Demorou, mas o Bahia finalmente se pronunciou porque o atacante colombiano Hugo Rodallega sequer foi relacionado para os confrontos contra Corinthians e Athletico-PR.

Nesta quarta-feira, um dia depois de Rodallega voltar a ser relacionado, no empate sem gols com o Palmeiras, o Bahia anunciou que a ausência nos últimos jogos foi por precaução depois do atacante ter feito uso de um remédio que poderia pegar no exame antidoping.

“O jogo de ontem marcou o retorno do colombiano Rodallega após duas rodadas. Diante da situação resolvida, o clube informa que a ausência ocorreu porque o jogador fez uso de uma medicação para tratar um quadro de otite aguda, que poderia resultar em um exame antidoping positivo”, escreveu o clube em suas redes sociais.

Rodallega vinha vivendo um grande momento com a camisa do Bahia até precisar se ausentar por conta dessa questão médica. O atacante de 36 anos tina cinco gols nas últimas quatro partidas.

Contra o Palmeiras, o colombiano entrou durante o segundo tempo. Resta saber se ele continuará no banco de reservas na partida deste sábado, diante do América-MG, na Arena Independência, pela 26ª rodada do Brasileirão.