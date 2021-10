Roberto Carlos revela detalhes de acidente na infância

Roberto Carlos abriu o coração e revelou mais detalhes de um acidente que sofreu na infância. Em conversa com o jornalista Nelson Motta, que atualmente produz um podcast sobre o músico, Roberto detalhou o trauma que viveu anos atrás.

“Roberto contou que com 13, 14 anos, ele não tinha nem uma prótese na perna. Era aquela calça com alfinetinho e a muleta. Ele ia para o colégio, brincava. Depois o pai dele ouviu falar que no Rio havia um médico que fazia prótese“, contou o jornalista.