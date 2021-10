Rodada termina com nove clubes tendo boas chances de acesso – Futebol Interior

Campinas, SP, 16 (AFI) – A briga pelo acesso dentro do Campeonato Brasileiro da Série B está cada vez mais acirrada. O líder Coritiba e o Avaí perderam neste sábado, enquanto Vasco e Náutico venceram se aproximando do G4 – zona de acesso. O sábado teve quatro jogos e meio pelo encerramento da 30.ª rodada.

A disputa pelo G4 não sofreu alteração. O Coritiba lidera com 54 pontos, seguido pelo Botafogo, com 52, Goiás, 51 e Avaí, com 50 pontos.

GRANDES EM SÃO JANUÁRIO

Com um gol de Cano e outro de Nenê, o Vasco venceu o Coritiba por 2 a 1 – Léo Gamalho fez o gol do Coxa. O time carioca agora soma 46 pontos, sem sexto lugar. O CRB é quinto com 49.

O Guarani também soma 46 pontos, mas tem menos vitórias – 13 a 12 – do que o Vasco e fica em sétimo. CSA com 45 e Náutico, agora com 44 pontos, também sonham com o acesso.

NÁUTICO VIRA EM CAMPINAS

No Majestoso, a Ponte Preta esteve duas vezes na frente, porém, acabou perdendo para o Timbu por 3 a 2. Azar da Macaca paulista com 34 pontos e em 16.º lugar, portanto, pertinho da zona de rebaixamento.

DOIS EMPATES

Em Pelotas, o Brasil buscou o empate por 2 a 2, no segundo tempo contra o Vila Nova. O jogo foi interrompido na sexta-feira à noite, quando o time goiano vencia por 2 a 1.

No duelo paranaense, Operário e Londrina empataram sem gols em Ponta Grossa (PR).

BRIGA CONTRA DEGOLA

O empate ainda deixa o Londrina em 17.º lugar, abrindo a zona de rebaixamento. Atrás dele aparecem o Vitória, com 29, e o Confiança, com 28, ao vencer por 3 a 1 o Avaí, à noite em Aracaju (SE).

O lanterna é o Brasil, com 20, sendo o mais cotado para disputar a Série C em 2022. É fácil dimensionar o drama gaúcho. Faltam oito jogos (24 pontos) e o time precisa fazer pelo menos 20 para chegar aos 40 pontos, número estimado de corte.

CONFIRA OS JOGOS DA 30.ª RODADA: