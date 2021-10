Romeu Zema polemiza ao falar sobre Auxílio: “gastam no bar”

O Governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO) deu uma declaração polêmica nesta terça-feira (5). Ao anunciar a criação de um auxílio estadual, ele disse que muita gente não sabe usar o dinheiro do benefício. Entre outras coisas, ele argumentou que alguns gastam tudo no bar.

“Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas ao receberem essa quantia não fazem uso adequado do mesmo, vão para o bar, para o boteco, e ali já deixam uma boa parte ou quase a totalidade do que receberam. Então, se ele fosse pago de forma parcelada, muito provavelmente a sua efetividade social teria sido maior”, disse o Governador.

O chefe do Governo estadual de Minas Gerais disse isso logo depois de ser perguntado sobre a motivo de o seu Auxílio não ser parcelado. É que de acordo com as informações oficiais, esse projeto de Zema vai fazer um pagamento único no valor de R$ 600 para algo em torno de 1 milhão de famílias.



Nas redes sociais, a declaração de Zema gerou polêmica. Alguns internautas criticaram o Governador. “Quando se vive com tão pouco dinheiro por mês, você só pensa em usar esse dinheiro para ajudar a sua família, para colocar comida na mesa pros seus filhos. Zema definitivamente não sabe como isso funciona”, disse uma usuária do Twitter.

“As pessoas estão criticando ele, mas eu concordo. Eu mesmo conheço muita gente que não sabe usar o Auxílio. Gastam tudo com cachaça na esquina. Não é mentira. É triste, mas é a realidade”, disse um outro usuário que resolveu defender o Governador Romeu Zema depois da declaração.

Uso do dinheiro

No Brasil, vários institutos realizam pesquisas para descobrir como o brasileiro usa o Auxílio Emergencial. Logicamente, só é possível fazer um panorama geral para entender como a maioria dos beneficiários se comporta nesse sentido.

A mais recente dessas pesquisas foi da IDEA. Ela mostrou que no último mês de abril, cerca de 71% dos brasileiros que receberam o Auxílio Emergencial usaram a quantia primordialmente para comprar comida.

Em segundo lugar, vem aqueles que priorizaram o dinheiro para pagar as dívidas. Esse grupo soma 26% dos usuários. Seria portanto uma realidade bem mais distante do que essa apresentada pelo Governador de Minas Gerais.

Auxílio em Minas Gerais

De acordo com as informações oficiais, o Auxílio Emergencial de Minas Gerais deverá chegar na casa de algo em torno de 1 milhão de mineiros. A ordem é pegar as informações deles através do Cadúnico.

Essas pessoas irão receber uma parcela única no valor de R$ 600. A ideia do Governo local foi começar os pagamentos agora, justamente em um momento em que o Auxílio Emergencial do poder executivo federal está chegando ao fim.

Pode ser, no entanto, que o programa do Palácio do Planalto não termine agora. É que de acordo com informações de bastidores, o projeto deverá passar por uma prorrogação e seguir com repasses por mais alguns meses.