Round 6: tênis usado por personagens da série sul-coreana rouba cena; confira modelo

Round 6, a mais nova série sul-coreana da Netflix, estreou há pouquíssimo tempo, mas já bateu recordes: se tornou a série mais vista da empresa. Não só a trama pra lá de envolvente chamou a atenção do público, como também o figurino usado pelos participantes do jogo. Além do clássico uniforme verde, os telespectadores estão obcecados pelo tênis utilizado pelos jogadores.