A rede de franquias de clínicas de estética Royal Face tem novas vagas em todo o país. A empresa, que nasceu a partir do sonho de facilitar o acesso a tratamentos estéticos inovadores e de qualidade, busca profissionais para o preenchimento de mais de 70 vagas nas áreas administrativas, de saúde e comercial.

As chances são para atuação em unidades já inauguradas ou que ainda estão em fase de implantação nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás, Ceará, Pará, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.

Segundo a empresa, há oportunidades para os cargos de Recepcionista, Consultor Comercial, Farmacêutica, Biomédica, Esteticista, Enfermeira, Analista, Atendente Comercial, Avaliador, Biomédica, entre outros. Os requisitos variam de acordo com a posição pretendida, assim como os salários, que podem ultrapassar os R$ 5 mil.



As contratações vão de encontro com o processo de expansão da marca, que encerrou 2020 com 66 unidades inauguradas e outras 124 comercializadas. Para este ano, a previsão é de 305 unidades comercializadas e um crescimento orgânico em torno de 400% em faturamento. Para isso, além de investir mais de R$ 40 milhões, a Royal Face busca profissionais qualificados para compor seu time e suportar seu crescimento.

Como se inscrever

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela empresa deverão acessar o site https://jobs.solides.com/royalface para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo, que será totalmente online a fim de evitar a disseminação da Covid-19.

No endereço é possível, ainda, conferir a lista completa de oportunidades, assim como os requisitos e escopo de atuação. É importante notar que grande parte das chances exige experiência anterior, mas há possibilidades para profissionais com ensino médio, superior ou pós-graduação.