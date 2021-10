Rubens Barrichello e Paloma Tocci reatam namoro: ‘Melhor volta’

Rubens Barrichello surpreendeu seus seguidores de uma rede social, nesta quinta-feira (28), depois que publicou um #TBT romântico com a ex Paloma Tocci. O casal tinha terminado o relacionamento no mês de julho deste ano. Procurada pela revista Quem, a assessoria de imprensa da jornalista da Band confirmou que os dois retomaram o namoro.