Rubro-Negro Busca Seguir Na Cola Do Atlético-MG. Veja os prognósticos – Futebol Interior

Campinas, SP, 15 (AFI) – Neste final de semana acontece a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e um dos destaques é o confronto Flamengo x Cuiabá. O embate no domingo traz o Rubro-Negro tentando mais uma vez se aproximar do líder Atlético-MG. Confira abaixo o que esperar desta partida e como dar o palpite nas casas de apostas esportivas.

Domingo (17/10) – 20h30 – (R$ 1,28) Flamengo x Cuiabá (R$ 9,50); empate (R$ 5,00)

O Flamengo entra em campo como o mais cotado nos sites de apostas esportivas, dando R$ 1,28 para cada real com uma vitória. O Rubro-negro venceu três e empatou dois dos últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro e aparece na 2ª colocação, com 45 pontos. A equipe tem 11 a menos que o líder Atlético-MG, porém, tem duas partidas a menos.

Do outro lado o Cuiabá venceu um, empatou três e perdeu e com isso surge na 9ª posição, com 34 pontos. O triunfo dos visitantes vale impactantes R$ 9,50 por real investido.

Flamengo dominante com Renato Portaluppi

A sequência com desfalques por lesões e convocados para as seleções mostrou que o Flamengo segue dominante com o esquema de Renato Portaluppi. O clube venceu sete das últimas dez partidas, tendo empatado duas e perdido apenas uma, diante do Grêmio. O mais impressionante é que o ataque balançou as redes 20 vezes no período. Isso dá uma média de dois gols por partida.

Desta forma aparece como grande favorito para vencer no Maracanã, rendendo R$ 1,28 por real investido.

Cuiabá com bom projeto

Caçula na Série A do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá conta com um projeto estruturado para chegar e se manter na elite do futebol do país. O desempenho até agora corresponde a ideia e o clube faz uma campanha para alcançar o objetivo.

Uma das principais razões para isso é o baixo número de derrotas. A equipe só foi superada em seis oportunidades, sendo uma delas exatamente diante do Flamengo. Só que por outro lado, quando o assunto é enfrentar adversários do alto da tabela, o Cuiabá tem dificuldade. Prova disso é que só venceu o Palmeiras entre os times que estão no top 10.

Por isso é um grande azarão nesse domingo, pagando R$ 9,50 para cada real na SpinSports.

Dicas de apostas Flamengo x Cuiabá

Com um ataque forte, o Flamengo é sempre uma opção que vale cogitar o uso do handicap. Selecionando o Rubro-negro com o handicap -1.5, por exemplo, você vê o retorno aumentar para R$ 1,90 em caso de um triunfo por dois ou mais gols de diferença. Algo que ocorreu nas últimas duas apresentações da equipe carioca. O valor salta para R$ 3,20 para R$ 1,00 com o handicap -2.5, que exige a vitória por no mínimo três de saldo.

Outra opção é selecionar que a partida termina com pelo menos três bolas nas redes, que vale R$ 1,88 para cada real. Para isso é só selecionar o total de gols acima de 2.5.

Você confere mais prognósticos e outras dicas de apostas esportivas no Odds Shark.

Retrospecto recente

As duas equipes só se enfrentaram uma única vez na história. Foi no 1º turno do Campeonato Brasileiro deste ano, quando o Flamengo venceu por 2 a 0. Na ocasião o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, com gols de Pedro e Thiago Maia.

Jogos da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021

Confira abaixo as datas e horários dos jogos da rodada, e saiba quanto a SpinSports está pagando na vitória de cada equipe:

Sábado, 16 de outubro

19h – (R$ 4,00) Chapecoense x Fortaleza (R$ 1,83); empate (R$ 3,30)

21h – (R$ 1,90) América-MG x Bahia (R$ 3,60); empate (R$ 3,30)

Domingo, 17 de outubro

16h – (R$ 1,90) Palmeiras x Internacional (R$ 3,75); empate (R$ 3,40)

16h – (R$ 2,37) Athletico-PR x Fluminense (R$ 2,87); empate (R$ 3,10)

18h15 – (R$ 1,60) Grêmio x Juventude (R$ 5,50); empate (R$ 3,50)

18h15 – (R$ 2,45) Ceará x Red Bull Bragantino (R$ 2,70); empate (R$ 3,10)

18h15 – (R$ 5,25) Atlético-GO x Atlético-MG (R$ 1,57); empate (R$ 3,75)

20h30 – (R$ 1,28) Flamengo x Cuiabá (R$ 9,50); empate (R$ 5,00)

20h30 – (R$ 2,90) Sport x Santos (R$ 2,30); empate (R$ 3,10)

Segunda-feira, 18 de outubro

20h – (R$ 2,40) São Paulo x Corinthians (R$ 2,90); empate (R$ 3,00)