Rumo à nota 1000: professor dá dicas para a prova de redação no Enem

Se tem uma prova que causa expectativa nos alunos antes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é a de redação. O nervosismo com o tema, o medo de não saber o que escrever acompanham muitos estudantes na preparação para o exame.

Pensando nisso, para você mirar na nota 1000 e se superar na prova, o professor de redação Dudu Dantas, que estará presente no Aulão Boa Prova, realizado pela Bahia FM e pelo Portal iBahia, em parceria com a Uniruy, preparou cinco dicas.

1ª dica: repertório tem que apontar para o tema

“Chuteira não faz jogador. Repertório não faz mil. Quem faz mil é a habilidade de manipular o Elemento Cultural para que ele toque diretamente o tema. Por exemplo: a mesma Constituição pode ser evocada no direito ao lazer, no tema “democratização do acesso ao cinema no Brasil”, e no direito à educação, no tema “desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”. Treine, então, a capacidade de fazer o Repertório apontar diretamente para o Tema!”, destaca.

2ª dica: utilize as palavras do tema

“Pegue ‘Lapa’. Se perdeu? vá para a Estação. Precisa de dois ônibus? Pegue um na Lapa. Está tarde? Adiante seu lado para lá, porque, lá, tudo se resolve. Sabe quem é ‘Lapa’? O tema. Tudo o que você fizer precisa se encontrar com ele. E repita – sem medo – as palavras colocadas pela prova na proposta, viu?! Repita cada uma alta – isso é muito importante! – e as utilize, pelo menos, uma vez em cada parágrafo”, reforça.

3ª dica: misture os “ingredientes”

“Nos parágrafos de desenvolvimento, depois do Elemento Cultural (citação, alusão histórica, obra artística…), dedique um espaço para misturar os ingredientes, isto é, crie uma frase que junte tudo: palavras do Tema, elemento que sugira Problema (a treta), palavra do Argumento (a causa de gera e mantém a Treta), palavras do próprio Elemento Cultural. Quanto mais harmonizada a mistura, mais saborosa ficará sua receita. Nenhum ingrediente pode faltar, nenhum ingrediente pode se sobrepor aos outros”, exemplifica.

4ª dica: uso de marcadores linguísticos

“Mais vale a capacidade de prometer que a condição de cumprir. Isso não é bom na vida real. Mas é bem assim na Redação. Repare: foque na sensação de projeto. Para isso, gaste marcadores linguísticos que evidenciem: quem vai fazer, o que será feito, como se fará e com qual objetivo. Ah! Pelo Amor de Sua Nota, pegue um desses quatro elementos e acrescente um detalhe. Não um dado novo, mas um detalhe: um exemplo, uma justificativa, uma explicação, um modo (mais) específico de realizar o “Como”. A Proposta de Intervenção é muito mais sobre a capacidade de criar um projeto do que sobre a habilidade de resolver efetivamente o problema”, reforça.

5ª dica: coerência entre o problema e a solução

“Não coloque seu chapéu onde sua mão não pode alcançar. Veja que sua solução deve tocar exatamente cada problema: só proponha “aplicação de leis”, se tiver dito que as leis não são aplicadas; só mande aumentar, se tiver dito que há algo em pouco quantidade; só sugira uma criação, se tiver escrito que algo não existe ainda. Se ligou? Seja coerente entre o levanta como problema e o que apresenta como solução”, aconselha.

Para ter mais dicas do professor Dudu Dantas, a dica é se inscrever no Aulão Boa Prova, que acontece os dias 6 e 7 de novembro (presencial e virtualmente), no Shopping Bela Vista, e no dia 8 de novembro haverá um simulado virtual.

No modo presencial, serão cumpridas as normas e os protocolos sanitários da Organização Mundial de Saúde (OMS) por conta da pandemia da Covid-19 e apenas 70 alunos poderão estar presentes. Já no formato virtual, o número de inscritos será ilimitado e haverá a distribuição de uma apostila digital com 60 questões.

Além de Dudu, o evento reunirá um time de professores de química, física, biologia, geografia, história, matemática, linguagens, inglês e sociologia para tirar dúvidas e orientar os estudantes que farão o exame. Ao todo, 3,1 milhões de candidatos estão inscritos no ENEM deste ano.

As inscrições estão abertas até às 12h do dia 6 de novembro, através do site. Serviço

O Que: Boa Prova – Enem 2021

Quando: 6 e 7 de novembro (presencialmente e virtualmente); 8 de novembro (aplicação do simulado virtualmente); das 15h às 18h30