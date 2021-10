SAAE Penedo qualifica funcionários sobre segurança do trabalho

Capacitação é realizada por etapas e promove melhor qualidade na realização dos serviços

Decom PMP

Funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Penedo estão sendo capacitados sobre segurança do trabalho por meio de curso viabilizado pela direção da autarquia municipal.

A qualificação profissional propicia melhora no desempenho das atividades laborais e orienta sobre a prevenção de doenças que podem ser desenvolvidas no exercício de cada função e também sobre acidentes de trabalho.

“São cursos para o pessoal que faz o reparo nos vazamentos, trabalha na escavação dos locais onde precisa ser feito o conserto, tudo o que é feito nas ruas, assim como para os supervisores técnicos responsáveis pelos trabalhos”, explica José Renildo Lisboa, Coordenador de Atendimento do SAAE Penedo e Técnico em Segurança do Trabalho.

O investimento da gestão no pessoal do SAAE Penedo é feito por meio de empresa especializada em segurança do trabalho, seguindo etapas distribuídas para turmas programadas, de modo a assegurar a continuidade da prestação dos serviços da autarquia.

Na fase atual, os trabalhadores do SAAE estão sendo orientados sobre segurança e instalações e serviços com eletricidade.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP