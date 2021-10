Sábado terá duelo de líderes e Peixe contra o rebaixamento – Futebol Interior

Campinas, SP, 29 (AFI) – A 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será iniciada neste sábado, 30. O grande destaque entre os duelos fica para o confronto entre os líderes Flamengo e Atlético-MG. Enquanto isso, o Santos visita o Athlético-PR precisando vencer para não se complicar na luta contra o rebaixamento.

DUELO DE LÍDERES

No Maracanã, os líderes Flamengo e Atlético-MG fazem o grande duelo da rodada do Brasileirão. Líderes, Mengão e Galo brigam pelo título nacional. Disparado na ponta, o Galo vê no duelo uma oportunidade de ampliar a sua vantagem na ponta de 10 pontos para 13. O Mengo, por sua vez, busca diminuir a distância do líder de 13 pontos para 4, já que tem dois jogos a menos.

FUGINDO DA QUEDA

Dois jogos movimentam a parte baixa da tabela da Série A neste sábado. Abrindo a rodada, o Athletico-PR recebe o Santos na Arena da Baixada, em Curitiba-PR, às 17h. Uma vitória é importante para os dois clubes. Finalista da Copa do Brasil, o Furacão chegou a liderar o Brasileiro, mas caiu de rendimento e agora está a cinco pontos do Z4. Primeiro time fora do rebaixamento, o Peixe busca respirar.

Às 19h15, outro jogo movimenta as últimas posições da tabela. Em Caxias do Sul, o Juventude recebe o Bahia no Estádio Alfredo Jaconi. Uma vitória é essencial para ambos os clubes. Em 15º lugar, com 32 pontos, o Tricolor de Aço vive situação mais tranquila, podendo ser derrotado e seguir fora da zona por ter uma vitória a mais. Com 29, o Jaconero aparece em 17º e precisa da vitória para tentar ultrapassar o Santos.

BRIGA PELA LIBERTA

Na primeira página da tabela de classificação, América-MG e Fortaleza duelam por uma vaga na zona de classificação à Libertadores da América. No Independência, o Coelhão, 10° lugar com 35 pontos, busca mais uma vitória para ultrapassar o Atlético-GO e entrar no G9. Em 4° lugar, o Tricolor do Pici busca mais uma vitória para voltar à vice-liderança e se manter no G4, zona de classificação à fase de grupos do torneio continental.

CONFIRA TABELA DA 29ª RODADA DA SÉRIE A