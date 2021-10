Saboroso e saudável: aprenda a fazer um empadão vegano de palmito

Está de dieta e não deseja abrir mão do sabor nas refeições? Que tal aprender a fazer um delicioso empadão vegano de palmito. A receita rende várias porções e leva vários ingredientes com alto valor nutricional. Veja o passo a passo abaixo retirado do portal Cybercook.

RECHEIO

Cebola 1/2 xícara (chá)

Alho 2 dentes

Palmito 2 xícaras (chá)

Alho-poró 1 xícara (chá)

Azeitona verde 1/4 xícara (chá)

Orégano 1/2 colher (sopa)

Extrato de tomates 1/2 xícara (chá)

Amido de milho 3 colheres (sopa)

Sal a gosto

Salsinha 1 colher (sopa)

Cebolinha Verde a gosto

Pimenta-do-reino em grãos a gosto

MASSA

Farinha de trigo 1 1/2 xícaras (chá)

Farinha de Aveia 1 xícara (chá)

Sal 1/2 colher (chá)

Açafrão 1/4 colher (chá)

Orégano 1/2 colher (sopa)

Azeite de oliva 1/2 xícara (chá)

Água 1/4 xícara (chá)

RECHEIO

1. Comece preparando o recheio.

2. Em uma panela em fogo médio, coloque um fio de azeite e refogue a cebola picada e o alho picado até ficarem levemente dourados. Adicione o palmito picado, o alho poró fatiado, tempere com sal a gosto e refogue por alguns minutos.

3. Acrescente as azeitonas picadas, o orégano desidratado e misture. Adicione o extrato de tomate, o amido de milho diluído em água, misture e deixe engrossar.

4. Acrescente salsinha e cebolinha picadas e tempere com pimenta a gosto. Reserve.

MASSA

1. Em uma vasilha, coloque a farinha de trigo branca, a farinha de aveia, o sal, o açafrão em pó, o orégano e misture.

2. Adicione o azeite ou óleo vegetal e misture até obter uma espécie de farofa grossa.

3. Acrescente água gelada aos poucos, até obter uma mistura modelável.

4. Faça uma bola, enrole em um plástico e leve à geladeira por meia hora. Pré aqueça o forno a 200ºC.

5. Abra essa massa com o auxílio de um rolo entre duas folhas de papel manteiga. Sua massa deve ficar do tamanho do papel, com no maximo 0.5 cm de espessura.

6. Separe um pedacinho da massa pra fazer a decoração. Ajeite a massa aberta em uma assadeira de fundo removível antiaderente e salpique fubá ou farinha de mandioca, pra proteger a massa da umidade do recheio.

7. Adicione o refogado de palmito e alho poró e corte o restante da massa em tiras para fazer a decoração (não faça tiras muito grossas).

8. Leve para assar por cerca de 40 minutos ou até o empadão estar levemente dourado, com a massa firme.

9. Está pronto!