Sabrina Sato revela ter participado de show erótico na Tailândia

Sabrina Sato foi uma das convidadas do ‘Que História é Essa Porchat?’, do GNT, nesta terça-feira (12) e fez revelações picantes e inusitadas. A história da apresentadora incluiu uma participação em um show erótico na Tailândia.

“De repente, vem um carinha pequenininho [no palco], virou para a gente e começou a metralhar bolinhas [em direção à plateia], com o ‘furico’. Comecei a fazer tanto escândalo nessa hora, com as bolinhas vindo em mim, que a mulher no palco me puxou”, contou Sabrina.