SAC retoma atendimento por ordem de chegada a partir da próxima quarta-feira (3)

Em Salvador, o atendimento por ordem de chegada vai acontecer nos postos SAC Cajazeiras, Comércio, Liberdade, Pau da Lima, Periperi, Pernambués e Pituaçu. No interior, será em 19 postos, incluindo Feira I e Conquista I. Todos os 43 Pontos SAC vão funcionar por ordem de chegada, assim como as três carretas do SAC Móvel. Vale ressaltar que os atendimentos que já haviam sido agendados, através do SAC Digital, estão mantidos, mesmo com a adoção do novo procedimento.