Saiba como economizar nas paradas durante uma viagem

Final de ano se aproximando, vacinação em andamento e o cheiro de viagem longa está se aproximando a cada momento que passa, não é mesmo? Viajar é um hobby praticado por muitas pessoas, conhecer novos lugares pode ser uma experiência de descobertas incríveis e atualmente várias empresas possuem rotas que ligam uma região a outra com muito conforto e segurança.

Empresas como a Água Branca, por exemplo, disponibiliza os destinos mais desejados do Nordeste com preços de passagens acessíveis.

Mas uma vilã dos bolsos pode atacar a qualquer momento durante um trajeto: a parada. Quem resiste aos pães de queijo quentinhos e um café de dezenas de reais em cada parada na estrada?

Para evitar que você gaste o que economiza no valor das passagens, separamos algumas dicas preciosas para reduzir os gastos nas paradas entre uma cidade e outra, pois os itens vendidos nesses lugares, sejam alimentos ou utilidades, geralmente tem um custo considerado alto pelos passageiros.

Para fugir desses gastos e evitar a necessidade de comprar alimentos ou outros itens nesses estabelecimentos, alguns hábitos podem ser readequados, inclusive antes mesmo de sair de casa. Confira:

1 – Desça do ônibus apenas se necessário

Você não precisa sair do ônibus e entrar em todas as paradas, né?! Saia apenas quando for realmente necessário, se quiser ir ao banheiro ou só dar uma alongada no corpo, por exemplo. Sempre que entramos nesses lugares e vemos a infinidade de coisas diferentes que existem por lá, inevitavelmente vem aquela vontade de “dar uma olhadinha”. Muitas vezes nem precisamos daquele item, mas somos persuadidos por nós mesmos e acabamos nos rendendo aquela compra.

2 – Viaje durante a noite

Se possível, opte por viagens noturnas, pois costumam parar menos vezes. Além disso, você pode contar com um aliado para economizar nas paradas: o sono. Algumas pessoas se rendem a uma boa noite de sono enquanto viajam de ônibus. Se esse for o seu caso, este fator pode automaticamente priorizar outras coisas que não seja se deslocar do veículo.

3 – Leve seus lanches de casa

Parece uma dica óbvia, mas levar seus próprios lanches ou petiscos pode ser uma boa alternativa para evitar os gastos nas paradas. Faça seus próprios alimentos ou compre aqueles lanchinhos que são os preferidos. Lanches naturais podem ser uma boa opção para saciar sua fome durante o trajeto e fazer com que você não sinta necessidade de comprar mais coisas quando chegar às paradas. Alguns alimentos são feitos com esse propósito de saciar aquela fominha que surge ao longo do dia. Barras de cereais, chocolates ou bolachinhas podem te ajudar nisso e ainda ocupam pouco espaço na sua bagagem. Opte por lanches leves, pois a longa viagem pode causar enjoos caso você consuma alimentos mais gordurosos e pesados. Também lembre de levar uma garrafa de água, é importante manter a hidratação do corpo durante o tempo na estrada, isso evita que você tenha tonturas ou mal estar.

Se planeje bem para não faltar nada enquanto estiver no caminho do seu passeio, separe tudo que deseja levar antecipadamente e coloque em um lugar para não esquecer, assim você terá uma viagem mais tranquila.

4 – Faça uma boa mala de mão

Além da alimentação, pense nos itens essenciais que pode precisar durante a sua viagem: itens de higiene pessoal, uma peça de roupa a mais, carregadores de celular e eletrônicos, itens de entretenimento, remédios de enjoo e dor de cabeça, álcool em gel, máscaras reservas… Vários produtos podem ser encontrados em miniaturas, específicos para viagem. Eles podem evitar que você gaste um valor não previsto nas paradas, para comprar um creme dental tamanho grande, por exemplo, enquanto já tem este item em casa.

Crie um arquivo com todos os itens que você certamente vai gastar numa viagem: passagens, hospedagens, alimentação, passeios e paradas. Visualizar em uma planilha o valor que você pode gastar com aquele item, ajuda a compreender melhor os gastos e evita os exageros. Lembre-se que viajar também é um investimento, mas gastos desnecessários podem ser evitados com sabedoria.