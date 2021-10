Saiba como limpar a tela do notebook sem risco de danos

Manter a tela do notebook limpa é um desafio, já que ela suja com facilidade e não é qualquer produto que pode ser usado no processo. Além disso, a mínima pressão num lugar errado pode danificar o display e causar danos irreparáveis. Por isso, reunimos algumas dicas que podem ajudar na tarefa.

Antes de começar o processo, garanta que o notebook esteja em uma superfície estável, como uma mesa ou bancada, para que haja precisão na hora de manuseá-lo. Recomenda-se usar um pano de microfibra ou de outro tecido macio apenas com água, que não deve ser aplicada diretamente na tela, mas no pano e sem encharcar. Produtos de limpeza, como álcool, detergente e limpa-vidros não devem ser aplicados porque podem manchar o display.

Para facilitar a limpeza, posicione a tela do notebook contra a luz. Dessa forma, fica mais fácil identificar onde está mais sujo e quais áreas precisam de atenção. Para remover a sujeira, basta fazer movimentos suaves e circulares. Se o display ficar com marcas do pano, é só usar uma flanela seca para removê-las.