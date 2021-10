Saiba o que abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Finados

Âncoras/Megalojas/Satélites – 12h às 21h (lojas que possuem acordo com o Sindicato dos Comerciários)

Bodytech: 09h às 13h com acesso exclusivo pela Estacionamento D5

Cinemas: Conforme programação no site: www.ucicinemas.com.br

Alimentação, Lazer, Lojas âncoras e megalojas, farmácias e Salvador Shopping Online/Drive Thru (apenas das lojas em funcionamento): 12h às 21h;

Alimentação, Lazer, Lojas Âncoras e Megalojas, Salões e Farmácias, Salvador Norte Online/Drive Thru (apenas lojas em funcionamento): das 12h às 21h;

Lojas – Funcionarão apenas as lojas âncoras (grandes redes), das 12h às 20h

Drive thru – Não funcionará

Cinema – Consulte a programação no site.

Na segunda-feira (1), véspera do feriado, o funcionamento será normal, das 9h às 21h. Já na terça-feira (2), o cinema e a praça de alimentação funcionarão das 11h às 19h e as Lojas Americanas, Riachuelo e C&A, das 11h às 17h. As demais operações estarão fechadas.