Saiba quais hamburguerias de Salvador participarão do Burger Fest

Com a participação de chefs renomados e das principais hamburguerias de Salvador, a 16ª edição do Burger Fest, maior festival de hambúrguer do Brasil, criou um roteiro gastronômico com 23 locais para apreciar suculentos sanduíches. Inovando, as novas receitas apostam em diferentes proteínas combinando com molhos criativos e artesanais, picles regionais e pães variados.



Os novos burguers estarão disponíveis no cardápio dos restaurantes, bares e hamburguerias participantes durante o festival, que ocorre entre 1º e 30 de novembro, simultaneamente a outras 31 cidades brasileiras.