Saiba quais são as festas de Réveillon agendadas na Bahia

As celebrações de Ano Novo se aproximam e para garantir que a passagem de 2021 para 2022 seja inesquecível, toda organização é pouco. Para que você não fique por fora, o portal iBahia reuniu os principais eventos agendados para o Réveillon 2022. Confira: A virada de Itacaré será super badalada graças ao Réveillon Nº1, que terá festas open bar durante 4 dias consecutivos: 27, 28, 29 e 31 de dezembro de 2021. Com mais de 20 atrações confirmadas, dentre elas Anitta, Barões da Pisadinha, Banda Eva, Dennis Dj e Vintage Culture, os shows serão divididos em dois palcos. Quando? Dias 27, 28, 29 e 31 de dezembro Onde? Itacaré-BA Ingressos? Ingresse Praia do Forte receberá neste ano o Réveillon Simples Luxo, evento ideal para quem deseja ter uma experiência completa com serviço all inclusive e muita música boa. Com quatro dias de duração, a festa começará no dia 28 de dezembro e fechará com chave de ouro no dia 31 de dezembro, ao som de Durval Lelys e Bell Marques. Quando? 28 a 31 de dezembro Onde? Praia do Forte-BA Ingressos? Site do Réveillon Praia do Forte

Para compensar os incontáveis dias em isolamento, o Réveillon Amoré 22 providenciou 5 dias de festa para começar o novo ano em grande estilo. A celebração, que começará no dia 28 de dezembro e concluirá no dia 2 de janeiro, já conta com atrações incríveis como Vintage Culture, Dennis, KVSH, Pedro Sampaio, Banda Eva e muito mais. Além disso, todos os dias oferecerão Open Bar. Enquanto no dia 31, estará disponível também o Open Food – para iniciar 2022 devidamente alimentado. Quando? 28 de dezembro até 02 de janeiro Onde? Morro de São Paulo – Cairu, BA

Réveillon Além do Carmo

Com direito à vista privilegiada da baía de todos os Santos, o Réveillon Além do Carmo contará com todo o charme do Santo Antônio Além do Carmo e com as atrações musicais Luiz Caldas e Jau. Dentre as duas opções de ingressos, aqueles com a entrada All Inclusive terão acesso ao cardápio e serviço assinados pelo Boi Preto Prime, além das bebidas – que serão liberadas também para a entrada Open Bar Premium.

Quando? 31 de dezembro às 21h até 01 de janeiro às 4h

Onde? Chácara Baluarte – Salvador, BA

Repleto de conexões, energias positivas e muita fé, a festa de virada da Vila Jardim dos Namorados garantirá uma experiência super animada ao som de Forró Do Tico, DH8, Guga Meyra e DJ Pedro Chamusca. O Réveillon 7 Mares será 100% Open Bar Premium, com Gin, Vodka, Whisky, Cerveja, Refrigerante e Água.

Quando? 31 de dezembro às 20h até 01 de janeiro às 4h

Onde? Vila Jardim dos Namorados – Salvador, BA

#ESCUNAVIP – Luau da Virada Réveillon 2022

Em busca de um ano novo requintado? O Réveillon a bordo da Escuna de Luxo sobre as calmas águas da Baía de Todos os Santos e as belas paisagens da Orla de Salvador é perfeito para você! Com total segurança, o pacote oferece Música Ao vivo, Bebidas, Petiscos, Frios, Salgados e Espumante para os passageiros.

Quando? 31 de dezembro às 21h (embarque) até 01 de janeiro às 4h (desembarque)