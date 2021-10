Saiba quantas equipes jogarão a Copa do Mundo da FIFA em 2022 no Qatar

A 22ª Copa do Mundo da FIFA começa em 2022 no Qatar, com a cerimônia de abertura e partida inaugural no dia 21 de novembro no impressionante Estádio Al Bayt em Al Khor, aproximadamente 50 km ao norte da capital Doha.

A Copa do Mundo é geralmente realizada em junho e julho, mas essa mudança ocorreu porque a temperatura do verão no Qatar pode ultrapassar os 40°C. No outono do Qatar o clima mantém temperaturas entre 25ºC e 30ºC, sendo o ideal para o acontecimento da competição mundial.

Esta será a última vez que 32 seleções participarão da competição, com a FIFA aumentando o número de nações participantes de 32 para 48 no Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos EUA-México e Canadá.

Das 32 nações participantes, 13 serão da Europa (UEFA), 5 da África (CAF) e ‘4.5’ da Ásia (AFC), não incluindo o Qatar. Haverá ‘4.5’ nações da CONMEBOL da América do Sul, ‘3.5’ da CONCACAF e ‘0.5’ da Oceania.

As nações ‘0.5’ são equipes que não conseguem garantir um lugar automático no grupo, mas conseguem uma vaga para a repescagem. Estas seleções serão forçadas a disputar uma repescagem no início de 2022 para determinar a composição final dos 32 participantes finais.

