Saint-Gobain abre matrículas para programa de estágio 2022

A Companhia de Estágios, especializada em recrutamento e seleção de novos talentos para mais de 300 empresas, está com inscrições abertas para o programa de estágio da Saint-Gobain, fabricante de materiais de construção. As oportunidades são para os estudantes do ensino superior de diversas áreas para atuação em várias cidades do estado de São Paulo.

Para participar, basta estar cursando Economia, Administração de Empresas, Contabilidade, Engenharias, Comércio Exterior, Análise de Sistemas, Computação e Tecnologia da Informação.

Além disso, a empresa solicita que os candidatos tenham inglês intermediário e disponibilidade para atuar em São Paulo (capital) e nos municípios de Mauá, Jandira, Guarulhos e Capivari, todos localizados no estado de São Paulo.