Sampaio Corrêa 1 x 0 Vasco – Vacilada deixa Gigante da Colina distante do acesso – Futebol Interior

São Luis, MA, 09 (AFI) – O Vasco da Gama perdeu uma grande oportunidade de encostar no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B na noite deste sábado. Com um a mais desde o fim do primeiro tempo, o time viu Nenê perder pênalti no último lance e foi derrotado pelo Sampaio Corrêa, por 1 a 0, no Castelão, em São Luis (MA), pela 29ª rodada.

Sem conseguir emplacar a quarta vitória seguida, o Vasco estacionou nos 43 pontos e continua na oitava colocação. A diferença para o G4 é de cinco, mas poderia ficar em dois. Já o Sampaio Corrêa encerrou um jejum de sete jogos e é o décimo colocado, com 40 pontos.

POLÊMICAS

A festa das torcidas nas arquibancadas animou os dois times, que começaram o jogo com tudo. O Vasco quase abriu o placar com Gabriel Pec aos oito minutos. Na sequência, um lance polêmico. Ciel caiu dentro da área após dividir com Vanderlei e o árbitro assinalou pênalti. No entanto, Caio Max voltou atrás após consultar o VAR.

O lance animou ainda mais o Vasco, que continuava com mais posse de bola. Aos 21 minutos, Gabriel Pec cruzou rasteiro e Cano quase completou para o gol. O argentino consegiu tocar na bola, mas não o bastante. O Sampaio Corrêa era perigoso nas poucas chances que criava e Ciel fez Vanderlei trabalhar em cabeçada no canto.

Mais um lance polêmico aconteceu no último lance do primeiro tempo. Gabriel Pec recebeu de Nenê e foi derrubado por Luis Gustavo quase na entrada da área. O árbitro expulsou direto o lateral do Sampaio Corrêa, gerando muita revolta dos maranhenses. Por reclamação, Luiz Daniel e Alyson foram amarelados.

QUEM DIRIA…

Logo aos três minutos do segundo tempo, Nenê marcou para o Vasco, mas o gol foi anulado porque Gabriel Pec estava impedido na origem do lance. E o Sampaio Corrêa quase surpreende na sequência. Ciel fez jogada individual dentro da área, passou fácil por Leandro Castan e bateu para defesa de Vanderlei.

O Sampaio Corrêa era melhor que o Vasco mesmo com um a menos e Pimentinha exigiu mais uma boa defesa de Vanderlei em chute forte. Aos 19 minutos, Allan Godói subiu mais que todo mundo após cobrança de escanteio e mandou no cantinho para colocar o time maranhense na frente.

A pressão do Vasco se intensificou e Luiz Daniel evitou o empate com um milagre em voleio de Daniel Amorim. Aos 43, Leandro Castan quase completou para o gol, mas chutou em cima da marcação. O goleiro do Sampaio Corrêa voltou a trabalhar nos acréscimos em finalização de Cano.

QUE VACILO

O melhor estava marcado para o último lance. Aos 53 minutos, Jarro Pedroso derrubou Riquelme dentro da área e o árbitro assinalou pênalti para o Vasco. Nenê cobrou mal e mandou nas mãos de Luiz Daniel.

PRÓXIMOS JOGOS

No próximo sábado, o Vasco faz um confronto direto contra o líder Coritiba, às 16h30, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). O Sampaio Corrêa joga já na terça-feira, contra o Vitória, às 19 horas, novamente no Castelão, em São Luis (MA). As partidas são válidas pela 30ª rodada.