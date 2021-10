Sampaio Corrêa 1 x 1 Remo – Com um a mais, Bolívia bobeia e cede empate no Castelão – Futebol Interior

São Luis, MA, 30 (AFI) – O Sampaio Corrêa teve a ‘faca e o queijo na mão’, mas deixou escapar três pontos importantes ao ficar no empate por 1 a 1 diante do Remo, na noite desta quinta-feira, em pleno Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com um jogador a mais.

Com o resultado, o Sampaio chegou ao sexto jogo sem vitória na Série B e ficou estacionado na décima posição, com 37 pontos, mesma pontuação do Remo, nono colocado.

BOLÍVIA NA PRESSÃO!

O início do Sampaio Corrêa foi de muita intensidade. O intuito era jogar o Remo para o campo de defesa e abrir o placar logo no começo, mas a tentativa de Watson ficou na trave. O time paraense segurou como pôde e ficou em bons momentos esporádicos de Victor Andrade para ameaçar.

O Sampaio, no entanto, foi mais efetivo e abriu o placar aos 12 minutos. Alyson cobrou lateral, a defesa do Remo falhou e Pimentinha obrigou Thiago Coelho a fazer grande defesa. Na sobra, Léo Artur mandou para o fundo das redes. O gol deixou o duelo mais amarrado e com poucas oportunidades.

Sampaio e Remo empatam. Foto: John Tavares

Sem pressa, o Sampaio recuou e começou a apostar na velocidade da dupla formada por Eloir e Pimentinha. O time maranhense ainda fez Thiago Coelho trabalhar, mas não conseguiu ampliar a vantagem.

EMPATE

No segundo tempo, o jogo ficou mais pegado e foi uma distribuição de cartões para todos os lados. A situação do Remo piorou ainda mais quando Victor Andrade chegou com força excessiva em Pimentinha e foi expulso, após análise do VAR.

Com um homem a mais, o Sampaio se acomodou, deixou o Remo crescer na partida e a transformou em ataque contra defesa. O castigo veio aos 42 minutos. Lucas Tocantins aproveitou a saída errada do time maranhense, recebeu pela direita e chutou bonito para deixar tudo igual.

O gol foi um ‘balde de água fria’ no time maranhense, que não esboçou qualquer tipo de reação para evitar o empate, nem os seis minutos de acréscimos foram suficientes.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Sampaio Corrêa enfrenta o Londrina, no domingo, às 20h30, no estádio do Café, em Londrina (PR). Na segunda-feira, às 20h, o Remo recebe o Coritiba, no Baenão, em Belém (PA).