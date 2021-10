Sampaio Corrêa adia seleção para novos talentos por grande quantidade de inscrição – Futebol Interior

São Luís, MA, 5 (AFI) – Em virtude do grande número de inscrições recebidas para a realização da seleção de talentos do Sampaio Corrêa Futebol Clube, marcadas para começar nesta terça-feira, dia 05, no Centro de Treinamento Jose Carlos Macieira, a diretoria tricolor, por medida de segurança, decidiu adiar o início dos testes.

O Departamento de Futebol de Base do Sampaio Informa que, no intuito de realizar uma seleção de talentos segura, sem risco à saúde dos atletas, altera as datas dos testes, de acordo com o cronograma abaixo.