Sampaio Corrêa anuncia ex-técnico de Paysandu e Ponte Preta – Futebol Interior

São Luís, MA, 30 (AFI) – Após a saída de Felipe Surian, o presidente Sergio Frota agiu rápido e anunciou o nome do técnico João Brigatti para comandar o Sampaio Corrêa nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro da Série B.

Brigatti foi o treinador que levou o Sampaio ao acesso para a Série B no ano de 2019, e chegou a disputar a final do Brasileiro daquele ano.

“Trata-se de um treinador identificado com o clube, com uma grande passagem por aqui em 2019, que culminou com o nosso acesso Ele tem o perfil que julgo necessário para o momento”, declarou o presidente Sergio Frota.

Com urgência para colocar o treinador logo em contato com o grupo, Frota afirmou que está providenciando a chegado de Brigatti a São Luís para este sábado ainda. O próximo compromisso do Sampaio será na quinta-feira, no Rei Pelé, contra o CRB.

Presidente Sergio Frota confirmou acerto com o técnico João Brigatti (Foto: Lucas Almeida)

MAIS DE BRIGATTI

João Brigatti tem 57 anos e começou a carreira de treinador na Ponte Preta. Ele passou ainda por Paysandu, Santa Cruz e Oeste, além do próprio Sampaio Corrêa.

Ele encontra a Bolívia Querida na 13ª colocação, com 40 pontos, oito do Londrina, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O acesso ficou longe, já que o Goiás tem 53.