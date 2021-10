Sampaio Corrêa desembarca em Curitiba em busca da vitória – Futebol Interior

São Luiz, MA, 18 (AFI)- O Sampaio Corrêa já está a caminho de Curitiba, onde terá mais uma missão pelo Campeonato Brasileiro da Série B, nesta terça-feira, às 21h30, no Couto Pereira. Ao término da última rodada, a equipe Tricolor permaneceu na décima posição da tabela com 40 pontos ganhos.

JOGADORES FALARAM

A delegação boliviana seguiu viagem no início da tarde deste domingo, levando muita confiança na bagagem, como frisou o volante Ferreira: “Temos que ir lá com muito respeito, porque sabemos que o Coritiba é uma grande equipe, líder da competição, mas precisamos ir a campo com muita fé e foco para conseguirmos o nosso objetivo”.

Titular da defesa Tricolor, Nilson Júnior também comentou sobre a missão do Sampaio no Couto Pereira, durante o embarque da delegação: “Primeiramente, sabemos da importância do jogo, será uma partida complicada, mas nossa equipe também tem qualidade, e já mostramos isso em alguns jogos fora de casa. Então, é chegar lá com muita pegada para trazer um bom resultado”, destacou o volante boliviano.

O voo Tricolor tem chegada prevista à cidade de Curitiba para o fim da noite deste domingo. Na tarde desta segunda-feira, o grupo fecha a preparação com um treino no CT do Athletico Paranaense.

Relacionados:

Eloir, Nadson e Léo Artur Atacantes: Jean Silva, Diego Cardoso, Pimentinha, e Jackson.