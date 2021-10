Sampaio Corrêa libera mulheres e ingressos para o duelo contra o Vitória estão à venda – Futebol Interior

São Luís, MA, 11 (AFI) – Após a vitória histórica sobre o Vasco da Gama, no último sábado, o Sampaio Corrêa já virou a página e está focado no próximo desafio pela Série B. Nesta terça-feira, 12, a Bolívia Querida enfrenta o Vitória, às 19h, novamente no Estádio Castelão.

Os ingressos para a partida já estão à venda, com direito a entrada liberada para as mulheres, pelo mês da campanha Outubro Rosa. A boliviana vai precisar apenas preencher os dados nesta ficha de cadastro.

Clique neste link abaixo para ir para a página da promoção:

Bolivianas no Castelão

Depois, basta apresentar a confirmação que será envada por e-mail na entrada do estádio (print ou impresso). Haverá um guichê exclusivo em todos os setores.

Uma homenagem da diretoria Tricolor a todas as bolivianas neste mês de prevenção ao câncer de mama.

VENDAS INICIADAS

Pontos de Venda:

– Aplicativos Bilheteria Digital (Android e iOS);

– Site bilheteriadigital.com;

– Bilheteria Castelão;

– Foto Sombra Mahogany São Francisco;

– Marcelo Surf Cohab e Cidade Operária;

– Bilheteria Digital – Rio Anil Shopping.

IMPORTANTE:

Seguiremos com o protocolo estadual de entrada aos estádios, solicitando CARTÃO DE VACINA (DUAS DOSES OU DOSE ÚNICA) e/ou TESTE RT/PCR, ou antígeno resultado negativo.

Observações:

1. Exceto o plano de R$9,90, todos os demais planos sócio-torcedor garantem acesso livre ao Estádio.

2. Em todos os portões do Estádio haverão catracas exclusivas para a entrada do Sócio Universo Tricolor.

3. Crianças abaixo de 12 anos não entram no estádio, até o momento.

4. Ingresso solidário, leve o alimento em qualquer ponto de venda, exceto bilheteria digital. Pelo site, leve o alimento no dia do jogo junto com o comprovante.

5. Não esqueça as observações 1, 2, 3 e 4.