Sampaio Corrêa se reapresenta e já mira confronto contra o Vasco – Futebol Interior

São Luís, MA, 6 (AFI) – O Sampaio Corrêa já está em trabalho de preparação para enfrentar o Vasco da Gama, no próximo sábado, às 21h, no Estádio Castelão. Confronto que vale pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Após voltar de Londrina, a equipe Tricolor se reapresentou na tarde desta terça-feira, no CT José Carlos Macieira, e deu início aos treinamentos. Movimentações básicas para começar a traçar as estratégias e jogo e reencontrar o caminho das vitórias na competição, como frisou o lateral Alyson.

“É um jogo muito importante, contra um adversário tradicional do futebol brasileiro, e nós precisamos jogar com atenção máxima para tentar vencer essa partida”, ressaltou o lateral boliviano.

OS TREINAMENTOS

Nesta quarta-feira, a equipe boliviana treinará no Estádio Castelão, local do confronto. Atividade que servirá para o técnico Felipe Surian fazer as devidas correções na equipe e iniciar o processo de montagem do time titular.