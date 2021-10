Sampaio Corrêa tem semana longa de treinos para encarar o Guarani – Futebol Interior

São Luís, MA, 26 (AFI) – A preparação do Sampaio Corrêa para enfrentar o Guarani segue a todo vapor. Na tarde desta segunda-feira, a equipe Tricolor treinou no Estádio Castelão, já com o técnico Felipe Surian em busca da melhor formação para iniciar a partida.

No palco do confronto, o treinador armou a equipe em campo e comandou uma atividade simulando situações de jogo. Treinamento com várias observações de peças, ensaio de jogadas e muita conversa para deixar o grupo todo em alerta total.

SEMANA LONGA

Surian destacou o período mais longo de treinamento para preparar o time Tricolor.

“Semana com tempo maior de trabalho, e isso possibilita testar algumas variações, além de lapidar os atletas em alguns termos técnicos, como situações de cruzamentos e finalizações. Vamos iniciar uma sequência de jogos bem decisivos, vislumbrando pontuar o máximo possível para terminar bem a competição”, ressaltou o treinador boliviano.

Os treinamentos preparatórios para enfrentar o Guarani terão prosseguimento nesta terça-feira, em atividade na parte da tarde no CT José Carlos Macieira.