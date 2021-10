Sampaio Corrêa x Guarani – Fora de casa, Bugre busca reabilitação para seguir na briga pelo G4 da Série B – Futebol Interior

São Luís, MA, 27 (AFI) – Sem vencer há dois jogos e vindo de uma dolorida derrota, de virada para o Confiança, por 2 a 1, o Guarani volta a campo nesta quinta-feira (28), em jogo válido pela 32ª rodada, em busca da reabilitação para seguir na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Fora de casa, o Bugre visita o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, em São Luís, às 19h.

Atualmente na sétima colocação com 46 pontos, o Guarani tenta encurtar a diferença em relação ao G4. O Goiás, com 53 pontos, ou seja, sete a mais que o time alviverde, é o quarto colocado e primeiro time na zona de acesso. Já o Sampaio Corrêa vem de duas derrotas seguidas e aparece na 11ª colocação, com 40 pontos somados.

SAMPAIO CORRÊA

Para o duelo, o técnico Felipe Surian terá força máxima para armar o Sampaio Corrêa. Afinal, além de não ter desfalques seja por suspensão ou lesão, o comandante ainda conta com os retornos do lateral-esquerdo Alyson e do atacante Ciel, que cumpriram suspensão automática na rodada passada e voltam a ficar a disposição.

Confirmado no ataque, Pimentinha pediu equilíbrio no duelo. “Precisamos marcar forte e sempre sair forte nos contra-ataques. É isso que vamos tentar fazer. Tentar voltar a nossa identidade que era isso que tínhamos antes”, disse o atacante.

GUARANI

Do outro lado, o técnico Daniel Paulista tem dois desfalques certos para definir o time titular do Guarani, Isso porque, o zagueiro Thales e do atacante Bruno Sávio cumprem suspensões após term sido expulsos na derrota contra o Confiança. Na defesa, Carlão e Luiz Gustavo brigam pela titularidade. No meio, Andrigo, Allan Victor e Pablo são as opções.

Bastante experiente, o zagueiro Ronaldo Alves ressaltou a importância de um bom resultado neste momento e avaliou a dificuldade da partida. “Será um jogo duro e difícil, mas é um jogo importantíssimo pra que a equipe possa continuar sonhando com esse objetivo que a gente tanto almeja. Equipe está pronta e preparada para buscar um grande resultado”.