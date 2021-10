Sampaio Corrêa x Vasco – Trem-bala quer emplacar 4ª vitória e acelerar ainda mais – Futebol Interior

São Luís, MA, 08 (AFI) – Embalado após cinco jogos invictos, sendo três vitórias consecutivas, o Vasco volta a campo para colar de vez no G-4, zona de acesso à elite. Neste sábado, às 21h, visita o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís (MA), pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Os adversários vivem momento totalmente diferente e não vencem há sete jogos.

SITUAÇÕES

O bom momento do Vasco coincide com as chegadas do técnico Fernando Diniz e do meia Nenê, que ainda não perderam. Com a sequência positiva, o Vasco chegou a 43 pontos e tem chance de se aproximar ainda mais na briga pelo acesso, uma vez que o Goiás já perdeu na rodada para o Náutico por 3 a 2.

O Sampaio Corrêa, por outro lado, que estava na parte de cima no primeiro turno, não conseguiu manter o ritmo. Nos últimos sete jogos, foram quatro derrotas e três empates. Com 37 pontos, está no meio da tabela, mais próximo da zona de rebaixamento do que do G-4.

COMO VEM O VASCO

Para o confronto, Diniz não poderá contar com Andrey e Léo Jabá, que já foram desfalques na vitória por 2 a 1 diante do Confiança, em Aracaju (SE). O volante se recupera de uma lesão na coxa, enquanto o atacante está com dores na região lombar. Outro desfalque certo é o meia Sarrafiore, que lesionou o joelho, passará por cirurgia e está fora da temporada. Desta vez, o Vasco não tem jogadores suspensos.

Fernando Diniz não confirmou a escalação, mas afirmou que o time do segundo tempo do jogo contra o Confiança é uma possibilidade, principalmente com a entrada de Gabriel Pec no lugar de Léo Matos. Com isso, Zeca volta para a lateral-direita e Riquelme segue no lado oposto.

“É uma das possibilidades. Voltamos para o segundo tempo com outra postura. Os jogadores foram mais agressivos, o Gabriel Pec entrou muito bem e produzimos mais. A escalação do segundo tempo é uma possibilidade, mas temos outras formas de montar o time”, avaliou Diniz.

COMO VEM O SAMPAIO CORRÊA

O técnico Felipe Surian fez mistério no Sampaio Corrêa, finalizou a preparação com portões fechados, mas fará mudanças, pois conta com retornos e desfalques. No setor defensivo, Joécio está suspenso e Alan Godói, que volta de suspensão, deve ficar com a vaga titular. O lateral-direito Watson também está fora porque sentiu lesão muscular no treino. Com isso, Luís Gustavo deve ganhar uma chance.

No meio-campo, Eloir, após cumprir suspensão, entra no lugar de Romarinho, que deixou o clube. Recuperado de entorse no joelho, o atacante Pimentinha deve ser titular para a saída de Jean Silva.

Felipe Surian avaliou o mau momento e reconheceu que é preciso mudar alguma coisa. “É um momento de reflexão e não de busca de culpados ou qualquer coisa desse tipo. Buscar a cada dia, a cada treino entender que é preciso melhorar, estar mais concentrados. Chegou o momento de mudança de atitude”, disse.