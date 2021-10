Sampaio rescinde contrato de dupla, ex-Inter e Portuguesa-RJ – Futebol Interior

São Luis, MA, 07 (AFI) – O Sampaio Corrêa confirmou nesta quinta-feira a rescisão contratual do lateral Zé Mario e do meia Romarinho. O time maranhense vem passando por uma reformulação ao mesmo tempo que luta pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.

Zé Mario tem 29 anos e fez 18 jogos com a camisa do Sampaio Corrêa. O jogador ainda tem passagens por clubes como Internacional, Caxias, Náutico, SPort, ABC, Ceará, Maringá, Sergipe, Novo Hamburgo e Ypiranga-RS.

Romarinho é o novo reforço do Sampaio. Foto: Foto: SCFC/Ascom

Já Romarinho, 28 anos, disputou 14 jogos pela Bolívia Querida e marcou um gol. O atleta defendeu ainda Portuguesa-RJ, Brasiliense e Volta Redonda.

SÉRIE B

Em crise na competição, o Sampaio Corrêa aparece apenas na 11ª colocação, com 37 pontos. O Goiás, primeiro dentro do G-4, tem 48.