Santa Cruz acerta com ex-lateral de São Bento e Santo André – Futebol Interior

Recife, PE, 07 (AFI) – Visando reforçar o seu elenco para a disputa da Copa do Nordeste, o Santa Cruz anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral Marcos Martins, que jogou pela equipe coral na temporada 2019. Este é o primeiro reforço a pedido do técnico Leston Júnior.

Marcos Martins tem 32 anos e vinha disputando a Série C do Brasileiro pelo Floresta. Fez sete partidas com o clube cearense. Ele ainda tem passagens por Santo André, Botafogo-PB, São Bento, CRB, Ceará, Vitória, além do próprio Santa Cruz.

Marcos Martins novo reforço do Santa Cruz

Na equipe coral, o atleta já fez 30 partidas e contribuiu com duas assistências. Ainda não marcou gol com a camisa do Santa Cruz.

COPA DO NORDESTE

A primeira fase da Copa do Nordeste – eliminatórias – começará já na próxima semana. O Santa Cruz entrará apenas no segundo mata-mata. Os jogos da fase inicial são entre: River x Lagarto, Moto Club x Retrô, Treze x Floresta, Juazeirense x Central, ASA x Sousa, Jacuipense x Atlético, Itabaiana x Bahia de Feira, e Imperatriz x Fluminense.